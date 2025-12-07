Es fehlen nur 3,5 Punkte MTV verliert nicht Gold, er gewinnt Silber Olaf Paare 07.12.2025, 13:58 Uhr

i Silberrang: Der MTV Bad Kreuznach verbuchte beim Bundesliga-Finale in Dessau den zweiten Platz. Thomas Rösler

Natürlich wollte der MTV Bad Kreuznach den vierten Bundesliga-Titel in Folge einsacken. Doch es gibt viele Gründe, warum es für den deutschen Rekordmeister dieses Mal nur zum zweiten Platz reichte.

Nach drei Siegen in Folge in der Trampolin-Bundesliga musste sich der MTV Bad Kreuznach dieses Mal mit der Silbermedaille zufriedengeben. „Wir haben aber den zweiten Platz gewonnen, nicht den ersten Rang verloren“, betonte MTV-Cheftrainer Steffen Eislöffel nach dem Bundesliga-Finale in Dessau.







