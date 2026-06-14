Nicht vorzeitig die Segel streichen müssen – das war das Ziel des MTV Bad Kreuznach im Bundesliga-Finale gewesen. Doch die Höhenflieger von der Nahe hängten die Konkurrenz ab und schnappten sich die Goldmedaille.
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Der Song, mit dem die MTV-Zwerge aufs Finale einstimmten, war der Hit. Zum Muntermacher „Gute Laune“ tanzten die Mädchen und Jungen der Turntalentschule und sorgten für beste Stimmung. Die Zuschauer in der IGS-Halle gingen begeistert mit, und selbst so mancher Trampolinturner, der kurz vor dem finalen Auftritt eigentlich sehr fokussiert ist, ließ sich anstecken.