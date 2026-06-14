Bad Kreuznacher im Finale top MTV mit Lockerheit und guter Laune zum 15. Titel Tina Paare 14.06.2026, 13:47 Uhr

i Kopfüber zum Titel: Mykola Prostorov war nach einer halbjährigen Pause noch einmal ins Training eingestiegen, um seinem MTV Bad Kreuznach zu helfen. Und sein Einsatz wurde belohnt. Edgar Daudistel

Nicht vorzeitig die Segel streichen müssen – das war das Ziel des MTV Bad Kreuznach im Bundesliga-Finale gewesen. Doch die Höhenflieger von der Nahe hängten die Konkurrenz ab und schnappten sich die Goldmedaille.

Der Song, mit dem die MTV-Zwerge aufs Finale einstimmten, war der Hit. Zum Muntermacher „Gute Laune“ tanzten die Mädchen und Jungen der Turntalentschule und sorgten für beste Stimmung. Die Zuschauer in der IGS-Halle gingen begeistert mit, und selbst so mancher Trampolinturner, der kurz vor dem finalen Auftritt eigentlich sehr fokussiert ist, ließ sich anstecken.







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