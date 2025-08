Der MTV Bad Kreuznach ist und bleibt die Nummer eins im deutschen Trampolinsport. Das stellten die Blau-Weißen bei den Finals in Dresden einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. Aileen Rösler und Caio Lauxtermann sicherten sich die Titel der Deutschen Einzelmeister bei den Frauen und Männern. Mehr noch: Der MTV war mit fünf Sportlern in den Endkämpfen vertreten.

„Es ist richtig gut für uns gelaufen“, freute sich Steffen Eislöffel, der Cheftrainer der Bad Kreuznacher. Bei den Frauen zeigte sich Aileen Rösler von ihrer besten Seite. Sie lag bereits in der Qualifikation mit 51,21 Punkten vorne und steigerte sich im Finale auf 53,27 Punkte. „Das war genau der richtige Wettkampf für Aileen. Volle Hallle, Fernsehen, da will sie sich zeigen, und das hat sie auch erstklassig gemacht“, lobte Eislöffel seine Spitzenturnerin, die immer stabiler auf höchstem Niveau turnt.

i Starke Vorstellung: Aileen Rösler vom MTV ist aktuell die stärkste deutsche Frau. Thomas Rösler. Photo: Thomas Roesler

Im Frauen-Finale stand auch Aurelia Eislöffel, die mit 49,67 Punkten Fünfte wurde. „Auch mit der Leistung meiner Tochter bin ich sehr zufrieden“, erklärte Steffen Eislöffel und fügte an: „Schließlich hat Aurelia dieser Wettkampf mental sehr gefordert.“ Zur Erinnerung: Vor einem Jahr zog sich die Nachwuchsturnerin bei den Finals einen Kreuzbandriss zu. Und der Startsprung ihrer neuen Übung ist ein Sprung, bei dem sie sich schon einmal den Arm gebrochen hat. „Das bedeutete eine doppelte Überwindung, der sie stand gehalten hat“, erläuterte Coach Eislöffel.

Die Dritte im Bunde, Charmaine Buchholz, hatte in Dresden das Zeug zu einer Medaille gehabt, doch den dritten Sprung versetzte sie etwas und verlor dadurch an Höhe. Ein kleiner Fehler, der sie auf Rang acht zurückwarf. „Schade, da war mehr drin“, sagte Eislöffel. Auf Platz sechs landete Luisa Braaf, die zwar für die Frankfurt Flyers startet, aber seit Ostern in Bad Kreuznach trainiert. Das halbe DM-Finale hatte also eine blau-weiße Färbung.

„Das war schon ein kleiner Wachwechsel.“

Steffen Eislöffel

Bei den Männern belegte der MTV zwei der drei Podiumsplätze. Zugang Caio Lauxtermann gewann mit großem Vorsprung den Vorkampf und das Finale und stellte mit bärenstarken 59,07 Punkten unter Beweis, dass ihm im nationalen Trampolinsport die Zukunft gehört. „Das war schon ein kleiner Wachwechsel“, bestätigte Eislöffel. Lauxtermann löste seinen Vereinskameraden Fabian Vogel ab, der zuletzt fünfmal in Folge Deutscher Einzel-Meister geworden war. „Fabi war auch nicht schlecht, ich würde ihn auch noch längst nicht abschreiben“, erklärte der Coach. In Dresden wurde Vogel im Vorkampf Zweiter und erreichte im Finale mit 56,19 Punkten den dritten Rang. Der einzige MTVler, der das Finale verpasste, war Jan Eike Horna.

Ein fettes Lob gab es von Eislöffel für das Ambiente bei den Finals in Dresden: „Eine große Halle, mehr als 1000 Zuschauer. Unter solchen Bedingungen macht es richtig Spaß zu turnen.“ Für ihn, Lauxtermann und Vogel ging es von Dresden direkt weiter zum nächsten Großereignis. Die Synchron-Weltmeister von 2023 starten in der nicht-olympischen Disziplin bei den World-Games in China.