Bundesliga-Finale in IGS-Halle MTV Bad Kreuznach vertraut auf Schlussturner Fabi Vogel Olaf Paare 10.06.2026, 17:52 Uhr

i Ist beim Bundesliga-Finale vor eigenem Publikum als Aufstellungskünstler gefragt: MTV-Cheftrainer Steffen Eislöffel (rechts) im Gespräch mit Talent Lara Sperling. Edgar Daudistel

Bad Kreuznach ist mal wieder Austragungsort eines Bundesliga-Finals im Trampolinturnen. Der gastgebende MTV sieht sich am Samstag aufgrund eines starken Titelverteidigers und einiger Ausfälle aber nur in der Außenseiterrolle.

Eigentlich ist das Bundesliga-Finale im Trampolin eine Jahresabschlussveranstaltung. Doch 2026 steigt das Final Four um die deutsche Vereinsmeisterschaft schon im Juni. Am Samstag um 15 Uhr geht es in der Bad Kreuznacher IGS-Halle um den begehrten Titel, und der gastgebende MTV möchte bei der Vergabe ein Wörtchen mitreden.







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