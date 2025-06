Dreimal in Folge gewann der MTV Bad Kreuznach die Trampolin-Bundesliga. Um im Dezember die Chance auf den vierten Triumph zu haben, muss er am Samstag vor eigenem Publikum gegen beide Frankfurter Teams gewinnen.

Die Fans des Trampolinturnens haben am Samstag die Chance, ihre Lieblinge aus nächster Nähe durch die Luft wirbeln zu sehen. Der MTV Bad Kreuznach richtet ab 15 Uhr in der IGS-Halle seinen einzigen Heimkampf in dieser Bundesliga-Runde aus und steht dabei unter Druck.

Beim ersten Vorrunden-Wettkampf in Weingarten unterlagen die MTVler der TG Dietzenbach. Um sich für den Endkampf im Dezember in Dessau zu qualifizieren, müssen die beiden Gegner am Samstag, Eintracht Frankfurt und die Frankfurt Flyers, bezwungen werden. „Wir gewinnen so oder so, wenn alles normal läuft“, zeigt sich MTV-Cheftrainer Steffen Eislöffel zuversichtlich. Er unterstreicht seine Aussage mit einer bärenstarken Aufstellung: In Fabian Vogel und Caio Lauxtermann treten die Weltmeister im Synchronturnen an, die auch im Einzel zum Nationalteam gehören. Dazu geht Mykola Prostorov, der ukrainische Spitzenmann, der beim MTV trainiert, aufs Gerät.

Frauen erhalten in der Bundesliga einen Punkte-Bonus

Eine wichtige Rolle nehmen auch die Frauen ein, denn sie erhalten in der Bundesliga einen nicht unerheblichen Bonus. Da trifft es sich gut, dass Aileen Rösler in blendender Verfassung ist. Aurelia Eislöffel befindet sich weiter im Aufbautraining, soll sich mit leichteren Übungen Sicherheit holen und zugleich punkten. Charmaine Buchholz komplettiert das Sextett. „Wer mit diesem Aufgebot an den Start geht, der will gewinnen und ins Finale kommen“, erklärt Steffen Eislöffel, der auf Experimente mit Nachwuchsturnerinnen, wie in der Vergangenheit praktiziert, dieses Mal verzichtet.

Sechs Turner starten pro Verein und Durchgang, die besten vier werden gewertet. Das bedeutet, dass zahlreiche Übungen zu sehen sein werden, dass sich der Wettkampf aber auch sehr lange hinziehen wird. Um die Längen zu überbrücken, bietet der MTV ein Rahmenprogramm. „Wir hatten zuletzt einen Bundeskader-Lehrgang bei uns, waren auch auf dem Deutschen Turnfest. Die vergangenen Wochen waren ziemlich hart. Jetzt freuen wir uns aber auf unseren Heimkampf“, sagt Eislöffel.