Glück im Unglück in Rhens MTB: 17-Jähriger überschlägt sich und prallt gegen Wand Tim Hammer 02.06.2026, 11:58 Uhr

i Der Start für die 76 Kilometer auf der Gravelstrecke in Rhens. Wolfgang Heil

Der 25. Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon wurde von einem dramatischen Kopf-an-Kopf-Rennen, einem spektakulären Unfall und dem Wetter geprägt. Spannung und Überraschungen dominierten das Event.

Der 25. Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon wurde einerseits von einem Gewitter, als auch von einem schweren Unfall bei der Zieleinkunft getrübt. Reinhard Frieling, Mitglied des Vorstands des TuS Rhens, erklärt: „Für acht Uhr waren die ersten Starts geplant, aber schon eine halbe Stunde vorher, wurde der Himmel komplett schwarz.







Artikel teilen

Artikel teilen