TVM in Ketsch nur Fünfter Moselweißerinnen hoffen weiterhin auf den dritten Platz 04.10.2026, 11:21 Uhr

i Die Moselweißerin Jayla Juranovic beim Spagatsprung am Schwebebalken. Martin Böhme

Die Turnerinnen des TV Moselweiß erzielten trotz Schwierigkeiten an Barren und Balken hervorragende Wertungen im Bodenturnen und am Sprungtisch. Spannend wird der Kampf um Platz drei beim Ligafinale der Regionalliga im November.

Beim zweiten Aufeinandertreffen der Regionalligamannschaften der Staffel Nord in Ketsch haben sich die Frauen des TV Moselweiß mit 162,45 Punkten den fünften Rang erturnt. Der TV Moselweiß strich damit sechs Punkte ein und liegt mit 14 Punkten vor dem abschließenden Wettkampf im November in Frankfurt auf dem aussichtsreichen vierten Platz in der Gesamttabelle.







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