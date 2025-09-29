12:21 gegen Alzey Lions Mosel Valley Tigers verlieren zum Saisonausklang Joachim Jörg 29.09.2025, 10:03 Uhr

i Harter Kampf: Die Mosel Valley Tigers (orange-schwarz) verloren in Leienkaul gegen die Alzey Lions zum Saisonausklang mit 12:21. Joachim Jörg

Drei Siege und zum Abschluss in Leienkaul beim 12:21 gegen Alzey die fünfte Niederlage: Die Bilanz bei den American Footballern der Mosel Valley Tigers fällt nach dem Neustart einigermaßen zufriedenstellend aus.

Eine Woche nach dem hochemotionalen Spiel des Jahres gegen Meister Hanau Hornets haben die American Footballer der Mosel Valley Tigers zum Saisonausklang in der Bezirksliga Mitte vor 300 Zuschauern auch gegen die Alzey Lions 12:21 (0:0) verloren und konnten sich für die Hinspielniederlage (13:47) vom April nicht revanchieren.







