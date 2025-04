Nach einem Jahr Zwangspause wegen Personalmangel kehren die Mosel Valley Tigers am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Alzey auf die regionale American-Football-Bühne zurück.

Es ist noch keine große Bühne. Aber die Wucht der US-amerikanischen National Football League (NFL), weltweiter Klassen-Primus, hat längst die Höhenzüge des Moseltals erreicht. Genauer: Leienkaul in der Osteifel. Seit Juni 2004 eigenständige Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, knapp 400 Einwohner. Und Heimat der Mosel Valley Tigers, die dort auf kleiner Ebene American Football spielen.

„Ich habe hier eingeheiratet“, löst Tigers-Präsident Sebastian Bach die Frage nach dem Standort auf, „und Bürgermeister Burkhard Klinkner, der uns unterstützt, ist ein Nachbar“. Zunächst 2015 gegründet als Abteilung der TuS Treis-Karden, aber seit Dezember 2020 eigenständiger Verein, der nun 2025 nach einjähriger Zwangspause und dem damit verbundenen Abstieg den Spielbetrieb in der Bezirksliga Mitte wieder aufnehmen wird.

42 Spieler und 6 Trainer umfasst der Kader

Sie hätten für die Oberliga Mitte 2024 keinen spielfähigen Kader zur Verfügung gehabt und mussten somit passen. Nun kam es zum kompletten Neuaufbau bestehend aus geübten Akteuren und 50 Prozent frisch ausgebildeten Footballern (Rookies), mit denen die Tiger punkten wollen. 42 Spieler umfasst der Team-Kader sowie sechs Coaches. Defensiv-Koordinator Sascha Gadomski und Offensive-Koordinator Christian Hürter stehen dem Trainer-Team als Doppelspitze vor und haben trotz der vielen Rookies einiges vor: „Wir werden definitiv nicht Letzter“, sagt Gadomski und Präsident Bach ergänzt: „Wir wollen als Underdog ohne Druck mitmischen.“

Als Leistungsträger gelten Quarterback Marcel Krämer, Wide Receiver Oliver Schlereth, Tight End Stefan Wißmann, Robin Stenzel aus der Defensiv Line und Middle Linebacker Patrick Peters. Erster Kick Off in der neuen Spielzeit ist ein Auswärts-Match gegen die favorisierten Alzey Lions am Sonntag um 15 Uhr, dann folgt eine Begegnung bei den Saarlouis Saints am 24. Mai. Erstmals zu Hause auf eigenem Platz geht es gegen die Gernsheim Gladiators am 6. Juli. Das Spiel beginnt – wie alle anderen acht Matches auch – um 15 Uhr.

Tigers wollen wieder Zuschauermagnet sein

„Welcome to the Jungle“ wird es dann wieder heißen. Mit allem, was American Football ausmacht – wenn auch auf einer der kleinstmöglichen Bühnen, der Bezirksliga, zelebriert. Aber mit eben soviel Enthusiasmus gelebt wie bei den Großen des Sports. Mit Barbecue vor dem Spiel und Power Party. Mit Cheerleadern, Einlaufritual und Münzwurf. „Wir machen sogar jedes Jahr für unsere inzwischen große American-Football-Familie eine Super-Bowl-Party“, freut sich Bach und ist stolz auf über 100 Mitglieder.

500 bis 800 Zuschauer pro Spiel erwarten die Tigers, die so gute Einnahmen hätten. Ebenso wie mit der Suzuki Wölm-Arena in Leienkaul, die jetzt sogar gepachtet wurde. „Gespräche mit weiteren Sponsoren laufen derzeit vielversprechend“, sagt Gadomski, der in Personalunion auch Schatzmeister der Tigers ist. Auf welcher Bühne die Mosel Valley Tigers nach der Saison spielen werden? Es liegt am neu formierten Team und an den sehr engagierten Machern mit scheinbar viel American-Football-Kompetenz.

Spielplan der Mosel Valley Tigers

27. April bei den Alzey Lions

24. Mai bei den Saarlouis Saints

6. Juli gegen die Gernsheim Gladiators

3. August bei den Hanau Hornets

17. August gegen Saarlouis

24. August in Gernsheim

21. September gegen Hanau

28. September gegen Alzey

Kick Off immer um 15 Uhr, alle Heimspiele in Leienkaul.