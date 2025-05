Nach der Auftaktniederlage in Alzey haben die Mosel Valley Tigers ihr zweites Spiel in der Bezirksliga Mitte hauchdünn mit 7:6 bei den Saarlouis Saints gewonnen.

Die American Footballer der Mosel Valley Tigers haben ihr zweites Comeback-Spiel in der Bezirksliga Mitte bei den Saarlouis Saints im Dillinger Parkstadion mit 7:6 (0:6) gewonnen. Das neuformierte Team vom Trainer-Duo Sascha Gadomski (Defense-Koordinator) und Christian Hürter (Offense-Koordinator) konnte vor 200 Zuschauern durch einen harten Kampf der Verteidigungsmannschaft die knappe Führung über die Zeit bringen.

Die Saarländer, die ebenso wie die Tigers ein Jahr ohne Saison hatten und ebenso neuformiert wurden, gingen durch einen Touchdown mit 6:0 in Führung, verpassten aber den anschließenden Extrapunkt. Nach der Pause übergab Tigers-Quarterback Marcel Krämer mit einem Laufspielzug den Ball an Wide-Reciever Johannes Scheid, der mit einem Touchdown abschloss. Den Extrapunkt verwandelte Kicker Nico Dietz zur 7:6-Führung der Moselaner.

Tigers-Defensive hält Ansturm stand

Die Saints, die immer wieder gegen die drohende Niederlage anliefen, konnten von den Tigers durch gefangene Interceptions von Dietz, Christian Fingerhut und Maximilian Andries gebremst werden. Zudem war Andries, der als Cornerback spielte, in Hochform und brachte die Saints-Offense immer wieder durch harte Tackles zu Fall. Auch der Einsatz von Lucas Andres auf der Linebacker-Position verlieh dem Defense-Team der Tigers die nötige Stabilität.

Zwei Fieldgoal-Versuche wurden zwar nicht verwandelt und konnten nicht zur Entlastung beitragen, aber die Verteidigung hielt allen Angriffen der Saints bis zum Schluss stand. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das hart, aber fair war“, resümierte Gadomski und sagte: „Durch den direkten Vergleich konnte festgestellt werden, was vor uns liegt. Aber auch was wir schon geschafft haben.“

Erstes Heimspiel am 6. Juli in Leienkaul

„Player of the Game“ wurden in der Offense Quarterback Marcel Krämer und in der Defense Cornerback Maximilian Andries. Nun freut sich das Tigers-Team auf das erste Heimspiel gegen die Gernsheim Gladiators am 6. Juli um 15 Uhr in Leienkaul. Und auf viele Zuschauer, die erwartet werden.