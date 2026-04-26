Heimsieg in Leienkaul gegen die Saarlouis Saints: Die American Footballer der Mosel Valley Tigers haben einen guten Saisonstart in der Landesliga Mitte hingelegt.
Lesezeit 2 Minuten
Kick Off zur American-Football-Spielzeit 2026: In der neu konzipierten Landesliga Mitte gewannen die Mosel Valley Tigers in der Suzuki-Wölm-Arena mit einem spannenden und mitreißenden Spiel vor 450 Zuschauern bei sonnigem Wetter ihre Saison-Premiere gegen die starken Saarlouis Saints 35:20 (21:12) und revanchierten sich damit in ihrem Dschungel für die letztjährige 19:29-Niederlage an gleicher Stelle.