35:20 gegen Saarlouis Saints Mosel Valley Tigers erwischen einen guten Saisonstart Joachim Jörg 26.04.2026, 10:14 Uhr

i Die Mosel Valley Tigers (in Orange-Schwarz) haben zum Saisonstart in der Landesliga Mitte in Leienkaul mit 35:20 gegen die Saarlouis Saints gewonnen. Joachim Jörg

Heimsieg in Leienkaul gegen die Saarlouis Saints: Die American Footballer der Mosel Valley Tigers haben einen guten Saisonstart in der Landesliga Mitte hingelegt.

Kick Off zur American-Football-Spielzeit 2026: In der neu konzipierten Landesliga Mitte gewannen die Mosel Valley Tigers in der Suzuki-Wölm-Arena mit einem spannenden und mitreißenden Spiel vor 450 Zuschauern bei sonnigem Wetter ihre Saison-Premiere gegen die starken Saarlouis Saints 35:20 (21:12) und revanchierten sich damit in ihrem Dschungel für die letztjährige 19:29-Niederlage an gleicher Stelle.







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