Eine Woche nach der ärgerlichen 19:29-Heim-Niederlage gegen die Saarlouis Saints revanchierten sich die American Footballer der Mosel Valley Tigers in ihrem letzten saisonalen Auswärtsspiel in der Bezirksliga Mitte durch einen 21:6 (0:6)-Sieg bei den Gernsheim Gladiators und leisteten so Wiedergutmachung für den Fauxpas vom letzten Spieltag.

Vor gut 100 Zuschauern in Südhessen dominierten nach der Pause die Eifeler das Spiel beim bis dato punktlosen Tabellenletzten, der zu Hause in drei Begegnungen bislang nur einen einzigen Touchdown zustande brachte, am Sonntag allerdings den zweiten zur 6:0-Halbzeit-Führung. „Am Anfang war unser Spiel holprig, und wir wurden von den Gladiators dafür bestraft“, befand Tim Brose, stellvertretender Offense-Koordinator: „In Halbzeit zwei haben wir dann unseren Rhythmus gefunden und das Laufspiel funktionierte endlich.“

Ab 21. September: Noch drei Heimspiele in Leienkaul zum Saisonausklang

Und so drehten die Tiger nach der Pause deutlich auf: Zunächst durch Running Back Christian Arens mit dem Touchdown zum 6:6-Ausgleich. Dann erzielte die Defense durch einen Pick Six von Oliver Schlereth die 12:6-Führung. Mit einer jetzt dominanten Vorstellung und einem Zwei-Punkte-Safety der Verteidigung konnten die Gäste ihre Führung zum 14:6 ausbauen, bevor Running Back Pascal Görg der Touchdown zum vorentscheidenden 20:6 gelang. Den Extrapunkt sicherte Stefan Wißmann. Wegen der nun starken Leistungen der Angriffs- und Verteidigungs-Mannschaft der Tigers gelangen Gernsheim keine Punkte mehr. Spieler des Spiels in der Offense wurde Görg und bei der Defense erneut Patrick Lagaly, dem zwei Quarterback-Sacks gelangen.

Die Zwischenbilanz der Tiger steht nun bei zwei Siegen gegenüber drei Niederlagen. Jetzt haben die Tigers den Luxus von drei Heimspielen mit den begeisterungsfähigen Fans im Rücken. Allerdings: Erster Kontrahent sind am 21. September um 15 Uhr in Leienkaul die alles überragenden und unbesiegten Hanau Hornets, das Spitzenreiter-Team und der vermeintliche Aufsteiger in die Landesliga.