Nach schwachem Saisonstart haben die vergangenen Wochen Hoffnung gemacht, dass die Montabaur Fighting Farmers doch noch den Verbleib in der GFL2 schaffen. Doch der Traum ist im letzten Moment geplatzt.

Der Traum von der märchenhaften Rettung am letzten Spieltag ist praktisch in letzter Sekunde geplatzt. In der vergangenen Saison noch Vizemeister in der German Football League 2, müssen sich die Montabaur Fighting Farmers nach einem Drama vor knapp 1000 Zuschauern aus der Zweitklassigkeit verabschieden.

Die Ausgangslage war einfach: Durch einen Sieg gegen die G ießen Golden Dragons hätten sich die Westerwälder aller Abstiegssorgen entledigt, ohne auf andere Plätze schauen zu müssen. Doch es kam anders: Die Mannschaft von Trainer Uli Knauer gab das Spiel gegen den Tabellendritten im Mons-Tabor-Stadion ganz spät noch aus der Hand und musste sich nach 14:10-Führung im letzten Quarter noch mit 14:16 (0:0, 0:0, 0:3, 14:13) geschlagen geben. Weil sich im Parallelspiel die Fursty Razorbacks klar mit 22:7 gegen die Biberach Beavers behaupteten und auch im direkten Vergleich die Nase vorn hatten, bleibt das Team aus Fürstenfeldbruck in der GFL2, während es für die Farmers zurück in die Regionalliga geht.

Ein ausführlicher Bericht folgt.