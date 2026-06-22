Es läuft nicht mehr bei den Montabaur Fighting Farmers. Nach dem Traumstart mit drei Siegen in Folge gab’s nun die dritte Missernte hintereinander für die „kämpfenden Bauern“ aus dem Westerwald. Dabei hatte man so gute Erinnerungen an den Gegner.
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Nach drei Siegen zum Saisonstart haben die Fighting Farmers aus Montabaur vor der Sommerpause die dritte Niederlage in Folge in der Südstaffel der German Football League kassiert. Beim Auswärtsspiel gegen die Albershausen Crusaders musste sich das Team aus dem Westerwald mit 17:34 (0:7, 7:6, 10:7, 0:14) geschlagen geben.