Farmers bleiben ungeschlagen Montabaur fährt auch in Biberach die volle Ernte ein Thomas Neumann 25.05.2026, 17:01 Uhr

i Voll auf Kurs: Nach drei Spielen sind die Montabaur Fighting Farmers weiter ungeschlagen und liegen in der Tabelle der GFL2 punktgleich mit Spitzenreiter Wiesbaden Phantoms, dem kommenden Gegner, auf Rang zwei. Lena Brüngel, Elembee

Der Start in die Saison der German Football League 2 darf inzwischen in die Kategorie „äußerst gelungen“ eingestuft werden: Auch ihr drittes Spiel haben die Montabaur Fighting Farmers gewonnen und bewiesen, dass sie auch Widerstände brechen können.

Drei Spiele, drei Siege: Nach dem 28:11 (7:6, 14:0, 0:2, 7:3)-Auswärtserfolg bei den Biberach Beavers bleiben die Fighting Farmers Montabaur in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Es war kein perfekter Auftritt, aber einer, der viel über diese Mannschaft erzählt: Die Farmers mussten Widerstände wegstecken, verletzungsbedingte Umstellungen kompensieren und sich den Sieg auf fremdem Platz hart erarbeiten.







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