Der Start in die Saison der German Football League 2 darf inzwischen in die Kategorie „äußerst gelungen“ eingestuft werden: Auch ihr drittes Spiel haben die Montabaur Fighting Farmers gewonnen und bewiesen, dass sie auch Widerstände brechen können.
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Drei Spiele, drei Siege: Nach dem 28:11 (7:6, 14:0, 0:2, 7:3)-Auswärtserfolg bei den Biberach Beavers bleiben die Fighting Farmers Montabaur in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Es war kein perfekter Auftritt, aber einer, der viel über diese Mannschaft erzählt: Die Farmers mussten Widerstände wegstecken, verletzungsbedingte Umstellungen kompensieren und sich den Sieg auf fremdem Platz hart erarbeiten.