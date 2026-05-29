Für Neuerungen sind die Macher des Mons-Tabor-Triathlons zu haben, das zeigt allein die Tatsache, dass längst auch Erwachsene am ehemaligen Nachwuchswettbewerb teilnehmen dürfen. Ihren besonderen Charakter hat die Veranstaltung aber stets behalten.
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Der Mons-Tabor-Triathlon geht in seine 16. Auflage: Am Sonntag treffen sich im und rund um das Mons-Tabor-Bad in Montabaur wieder Nachwuchstriathletinnen und -triathleten aus Rheinland-Pfalz und dem Rheinland, um sich im Schwimmen, Radfahren und Laufen zu messen.