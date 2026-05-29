Kompaktes Format kommt gut an Mons-Tabor-Triathlon mit über 200 Startern ausgebucht Marco Rosbach 29.05.2026, 13:48 Uhr

i Nach dem Schwimmen im Mons-Tabor-Bad bleiben die Starter auf ihren Rennrädern im unmittelbaren Umfeld und laufen anschließend im angrenzenden Stadtwald. Das kompakte Format kommt an - bei Sportlern und Zuschauern gleichermaßen. Marco Rosbach

Für Neuerungen sind die Macher des Mons-Tabor-Triathlons zu haben, das zeigt allein die Tatsache, dass längst auch Erwachsene am ehemaligen Nachwuchswettbewerb teilnehmen dürfen. Ihren besonderen Charakter hat die Veranstaltung aber stets behalten.

Der Mons-Tabor-Triathlon geht in seine 16. Auflage: Am Sonntag treffen sich im und rund um das Mons-Tabor-Bad in Montabaur wieder Nachwuchstriathletinnen und -triathleten aus Rheinland-Pfalz und dem Rheinland, um sich im Schwimmen, Radfahren und Laufen zu messen.







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