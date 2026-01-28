Radsport auf hohem Niveau: Das Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur blickt optimistisch auf die kommende Saison. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ineos Grenadiers und neuen Sponsoren ruht der Fokus nun auf der Deutschland-Tour.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist Ende Januar, mithin die Zeit, wo in der Radsport-Szene der Countdown läuft für die neue Saison, wo alle Beteiligten in froher Erwartung sind. Das ist auch beim rheinland-pfälzischen Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur mit Sitz in Koblenz nicht anders.