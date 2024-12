Entscheidung am Heim-Wettkampf Mockenhaupt hält Wissener Traum vom Finale am Leben René Weiss 09.12.2024, 17:30 Uhr

i Perfekter Wettkampf gegen Braunschweig: Milda Marina Haugen schoss 400 Ringe. Jonas Schröter

„Wenn bei dieser Ausgangslage die Halle nicht voll wird, dann weiß ich auch nicht.“ Burkhard Müller, der Schießmeister des Wissener SV, blickt gespannt auf den Heimwettkampf am 11./12. Januar. Die Siegstädter haben weiterhin Chancen auf das Finale.

Es läuft alles darauf hinaus, was sich der Wissener SV insgeheim erhofft hat – auf ein „Finale daheim“. Der Luftgewehr-Bundesligist musste am vorletzten Wettkampf-Wochenende der Saison im Gelsenkirchener Stadtteil Buer seine beiden Duelle gegen die Braunschweiger und den gastgebenden BSV Buer-Bülse für sich entscheiden, um beim Heimspiel am 11.

