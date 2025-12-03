Zwei Siege der SG Rheinhessen Mit Siebenmeilenstiefeln der Drittklassigkeit entgegen Sascha Nicolay 03.12.2025, 16:48 Uhr

i Volle Konzentration auf den Ball: Hehui Judy Zhou von der SG Rheinhessen. Edgar Daudistel

Die SG Rheinhessen dominiert mit klaren Siegen und führt die Oberliga-Tabelle ungeschlagen an. Klare Resultate prägen den Weg zur Herbstmeisterschaft.

Am letzten Doppelspieltag der Hinrunde setzte Oberliga-Favorit SG Rheinhessen die Erfolgsserie souverän fort, machte mit zwei Triumphen die makellose Hinrunde perfekt und sackte überlegen die Herbstmeisterschaft ein. Beim 7:1 bei Aufsteiger PSV Saar II erfüllten die Badminton-Asse der Spielgemeinschaft des Post-SV Bad Kreuznach und des SV Offenheim ihre Pflicht.







