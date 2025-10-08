SG Rheinhessen überzeugt Mit seriösen Auftritten Platz eins verteidigt 08.10.2025, 13:31 Uhr

i Besiegt einen ehemaligen Olympiateilnehmer: Finn Busch von der SG Rheinhessen. Edgar Daudistel

Auf dem Weg zur angestrebten Meisterschaft tritt die SG Rheinhessen bisher sehr seriös und konzentriert auf. In zwei Heimspielen ließ sie nichts anbrennen, auch nicht gegen einen ehemaligen Olympiateilnehmer.

Die SG Rheinhessen sendete mit zwei klaren Siegen gegen den SSV Heiligenwald und den TV Wemmetsweiler das Zeichen an die Konkurrenz, dass die Meisterschaft in der Badminton-Oberliga nur über sie geht.„Wir sind uns unserer favorisierten Rolle in der Liga bewusst“, sagte Pressesprecher Michael Bothner und ergänzte: „Im Grunde können wir uns nur selbst ein Bein stellen.







