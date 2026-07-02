Auf die Kanuten von der Nahe ist Verlass. Enrico Dietz feiert bei der Nachwuchs-WM in Krakau den größten Erfolg seiner Karriere, und auch Paulina Pirro hat bereits eine Medaille sicher.
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Weltmeister werden: Welcher ambitionierte Sportler träumt nicht davon, auf internationaler Bühne einmal ganz oben zu stehen? Enrico Dietz erfüllte sich diesen Traum. Bei der Junioren- und U23-WM setzte der Langenlonsheimer gleich zum Auftakt ein Glanzlicht und bescherte dem Deutschen Kanu-Verband damit die erste Goldmedaille.