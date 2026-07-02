Bad Kreuznacher Kanuten stark Mit perfektem Lauf zum WM-Titel: Enrico Dietz jubelt Tina Paare 02.07.2026, 22:28 Uhr

i Mit Biss zum WM-Titel: Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach freut sich über den Gewinn der Goldmedaille bei der U23-Weltmeisterschaft in Krakau. Team Kanu-Slalom/Reichenbach

Auf die Kanuten von der Nahe ist Verlass. Enrico Dietz feiert bei der Nachwuchs-WM in Krakau den größten Erfolg seiner Karriere, und auch Paulina Pirro hat bereits eine Medaille sicher.

Weltmeister werden: Welcher ambitionierte Sportler träumt nicht davon, auf internationaler Bühne einmal ganz oben zu stehen? Enrico Dietz erfüllte sich diesen Traum. Bei der Junioren- und U23-WM setzte der Langenlonsheimer gleich zum Auftakt ein Glanzlicht und bescherte dem Deutschen Kanu-Verband damit die erste Goldmedaille.







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