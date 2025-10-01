Theresa Pekrul holt Gold Mit EM-Titel aus Juniorenbereich verabschiedet 01.10.2025, 14:11 Uhr

i Starke Leistungen zeigte Theresa Pekrul (rechts) bei der Europameisterschaft in Italien. Karl Thüring

Was für eine Ehre: Theresa Pekrul trägt bei der Kickbox-Europameisterschaft in Italien die deutsche Fahne in die Halle. Sportlich zeigt sie sich zudem von ihrer besten Seite und holt Gold.

Einen Riesenerfolg verbuchte Theresa Pekrul vom Sport-Club Rhein-Nahe aus Langenlonsheim. Die 17-Jährige gewann bei der Junioren-Europameisterschaft im Kickboxen im italienischen Lido di Jesolo gleich drei Medaillen – Gold, Silber und Bronze.1849 Athleten aus 41 Nationen waren angereist, das deutsche Nationalteam war mit 51 Sportlern vertreten – darunter auch Theresa Pekrul, die sich gleich in zwei Disziplinen, Pointfight und Leichtkontakt, ...







Artikel teilen

Artikel teilen