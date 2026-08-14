Montabaur heiß auf Wiesbaden
Mit dem Meister haben die Farmers eine Rechnung offen
Nach dem starken Abschluss zu Hause wollen die Fighting Farmers auch auswärts noch einmal auftrumpfen. Allerdings geht es zu Süd
Nach dem starken Abschluss zu Hause wollen die Fighting Farmers auch auswärts noch einmal auftrumpfen. Allerdings geht es zu Südgruppen-Meister Wiesbaden.
Lena Brüngel, Elembee

Zum Abschluss der Saison in der Geman Football League 2 Süd fordern die Fighting Farmers Montabaur Meister Wiesbaden Phantoms heraus. Nach dem beeindruckenden 49:9-Sieg zuletzt gegen Biberach wollen die Westerwälder noch einmal auftrumpfen.

Lesezeit 1 Minute
Ein letztes Mal Helm auf, ein letztes Mal die Chance zu zeigen, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt: Für die Fighting Farmers Montabaur endet die Saison am Samstag ab 16 Uhr mit der denkbar anspruchsvollsten Aufgabe. Zum Abschluss geht es zu den Wiesbaden Phantoms, dem bereits feststehenden Meister der German Football League 2 Süd.
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