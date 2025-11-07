Minikader der Wissener Sportschützen steht unter Druck

„Da ist ein Geschmäckle dabei“, sagt Schießmeister Burkhard Müller über die Terminierung des deutschen Schützenbundes. Durch die WM in Kairo müssen die Siegstädter auf sechs (!) Schützen verzichten. Der Minikader des SV will dem Umstand trotzen.
Lesezeit 2 Minuten
Stelle man sich nur einmal vor, es läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, aber die Bundesliga setzt währenddessen ihren Spielbetrieb fort. Der FC Bayern München hätte zum Beispiel kaum noch Spieler zur Verfügung, aber die Ligaleitung schert es nicht, weil der Spielplan in den drei Jahren ohne WM ja auch so aussieht.