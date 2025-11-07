WM läuft parallel zur Liga Minikader der Wissener Sportschützen steht unter Druck René Weiss 07.11.2025, 10:24 Uhr

i Am zweiten Wettkampfwochenende konnte der Wissener SV (von links: Benedikt Mockenhaupt, Anna Nielsen, Max Ohlenburger, Jasper Johansson, Marvin Giegling, Sophie Scholz, Franziska Stahl, Tamara Zimmer) noch aus dem Vollen schöpfen. An diesem Wochenende werden nicht alle Schützen dabei sein können. Sie weilen stattdessen bei der WM. Burkhard Müller

„Da ist ein Geschmäckle dabei“, sagt Schießmeister Burkhard Müller über die Terminierung des deutschen Schützenbundes. Durch die WM in Kairo müssen die Siegstädter auf sechs (!) Schützen verzichten. Der Minikader des SV will dem Umstand trotzen.

Stelle man sich nur einmal vor, es läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, aber die Bundesliga setzt währenddessen ihren Spielbetrieb fort. Der FC Bayern München hätte zum Beispiel kaum noch Spieler zur Verfügung, aber die Ligaleitung schert es nicht, weil der Spielplan in den drei Jahren ohne WM ja auch so aussieht.







