Headcoach der Fighting Farmers Michael Treber sieht seine Mission noch nicht erfüllt Marco Rosbach 22.09.2026, 05:00 Uhr

i „Gute Mannschaften spielen nicht nur guten Football – sie finden Wege, enge Spiele zu gewinnen“, sagt Michael Treber, Headcoach der Fighting Farmers. Diesem Idealzustand näherzukommen, ist eines seiner Ziele. Lena Brüngel, Elembee

Als Vierter der Süd-Gruppe der German Football League 2 haben die Montabaur Fighting Farmers solide abgeschnitten, doch da geht noch mehr. Das findet Michael Treber, der auch deshalb Headcoach des Zweitligisten bleibt. Hier erklärt er die Gründe.

Die Veröffentlichung der guten Nachricht kommt eher sachlich daher. „Michael Treber bleibt Headcoach der Fighting Farmers!“, teilt der American-Football-Zweitligist aus Montabaur mit, wohl wissend, dass es bei einem Trainer wie Treber keine großen Erklärungen braucht.







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