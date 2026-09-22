Headcoach der Fighting Farmers
Michael Treber sieht seine Mission noch nicht erfüllt
„Gute Mannschaften spielen nicht nur guten Football – sie finden Wege, enge Spiele zu gewinnen“, sagt Michael Treber, Headcoach
„Gute Mannschaften spielen nicht nur guten Football – sie finden Wege, enge Spiele zu gewinnen“, sagt Michael Treber, Headcoach der Fighting Farmers. Diesem Idealzustand näherzukommen, ist eines seiner Ziele.
Lena Brüngel, Elembee

Als Vierter der Süd-Gruppe der German Football League 2 haben die Montabaur Fighting Farmers solide abgeschnitten, doch da geht noch mehr. Das findet Michael Treber, der auch deshalb Headcoach des Zweitligisten bleibt. Hier erklärt er die Gründe.

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Die Veröffentlichung der guten Nachricht kommt eher sachlich daher. „Michael Treber bleibt Headcoach der Fighting Farmers!“, teilt der American-Football-Zweitligist aus Montabaur mit, wohl wissend, dass es bei einem Trainer wie Treber keine großen Erklärungen braucht.
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