Als Vierter der Süd-Gruppe der German Football League 2 haben die Montabaur Fighting Farmers solide abgeschnitten, doch da geht noch mehr. Das findet Michael Treber, der auch deshalb Headcoach des Zweitligisten bleibt. Hier erklärt er die Gründe.
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Die Veröffentlichung der guten Nachricht kommt eher sachlich daher. „Michael Treber bleibt Headcoach der Fighting Farmers!“, teilt der American-Football-Zweitligist aus Montabaur mit, wohl wissend, dass es bei einem Trainer wie Treber keine großen Erklärungen braucht.