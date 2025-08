Die Radsport-Asse des RSC Betzdorf bringen sich weiter in Form für das große Heim-Event. Am 29. August findet wieder die „Betzdorfer Sparkassen City Night“ statt. Auch der Betzdorfer Radsportclub fiebert – anlässlich des 40-jährigen Bestehens – auf das Radevent hin und wird alle Fans am 21. August, 17.30 Uhr, im Rahmen einer Pressekonferenz informieren.

„Endlich mal wieder Podium.“

Michael Graben, RSC Betzdorf

Beim Zeitfahren in Rees am Niederrhein hat Michael Graben nach langer Durststrecke wieder einen Podiumsplatz in der Masters-3-Klasse für das Team Schäfer Shop des RSC Betzdorf eingefahren. Auf dem 24 Kilometer langen, direkt am Rhein liegenden Kurs mussten sich die 32 Teilnehmer des Einzelzeitfahrens mit einem starken Seitenwind auseinandersetzen. Während auf dem Hinweg der Wind von der linken Seite blies, kam er nach dem Wendepunkt und auf dem Rückweg zum Ziel stetig von rechts. Hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten waren deshalb kaum möglich – so reichte ein 40,6 km/h im Durchschnitt locker für den zweiten Platz.

i Michael Graben (links) aus dem Team Schäfer Shop des RSC Betzdorf wird Zweiter beim Zeitfahren der Masters 3 in Rees. Bernd Quitzow. Bernd Quitzow/privat

„Endlich mal wieder Podium“, freute sich Graben, der sich auch mit Sieger Bernd Quitzow vom RC Schmitter freute, mit dem er noch vor 15 Jahren zusammen in der Mannschaft von „Corratec-Cyclepower“ als Teamkollege fuhr. Auf dem dritten Platz landete Karlheinz Schulz vom Reeser Triathlon-Verein.

Tobias Schütz wird für offensive Fahrweise belohnt

Tobias Schütz aus dem Team Schäfer Shop des RSC Betzdorf hat beim Abendrennen in Gevelsberg den neunten Platz in der Mastersklasse 2 (40 bis 49 Jahre) belegt. Bei der Premiere des Innenstadtrennens war eine wellige, mit vielen Kurven gespickte 1-Kilometer-Runde 36 Mal zu absolvieren. Schon ab der ersten Runde gab es Attacken – immer wieder versuchten einzelne Fahrer, sich abzusetzen. Einem Fahrer aus der Mannschaft der Lokalmatadore, dem Adam-Donner-Team, glückte die Flucht. Schütz versuchte mit einem Angriff zur Mitte des Rennens, zu diesem Solisten aufzuschließen, wurde nach fünf Runden aber wieder gestellt – doch zumindest eine Geldprämie brachte ihm die offensive Fahrweise ein.

i Tobias Schütz vom Team Schäfer Shop des RSC Betzdorf in der Offensive: Dieses Bild gab es beim Abendrennen in Gevelsberg mehrfach. Peter Bock. Peter Bock/privat

Im hektischen Finale vor einer tollen Zuschauerkulisse sicherte sich Schütz Platz neun, was ihm vier Punkte für die deutsche Rangliste einbrachte. Auch beim Duschen drückte Schütz aufs Tempo, denn nach dem Abendrennen stieg er am Folgetag, 300 Kilometer südlich in Roschbach (Pfalz), gemeinsam mit seinen Teamkollegen Frank Stühn und Marcel Brech erneut in den Sattel. Bester Fahrer des Schäfer-Shop-Teams war dabei Brech auf Rang 17.