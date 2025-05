Die Sonne strahlte über der Reitanlage des RZV Metternich (natürlich nicht nur dort) am Ende der Trierer Straße, und auch der Klub selbst strahlte: Das dreitägige Springturnier auf der Außenanlage des Vereins hätte nicht besser laufen können. „Sportlich und organisatorisch war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Das war richtig gut“, schwärmte Steffi Scheid, die 2. Vorsitzende des RZV Metternich und selbst aktive Reiterin.

250 Reiter und Reiterinnen hatten sich für 820 Startplätze beworben – die RZV-Anlage platzte aus allen Nähten. „Wir mussten sogar Prüfungen zumachen für Nachmeldungen, weil es zu voll geworden wäre“, berichtete Scheid, „das zeigt, dass wir mit der Auswahl der Prüfungen genau richtig lagen.“ Und zudem hatte der Verein natürlich Glück, dass „wir super Reitwetter hatten“.

i Lokalmatadorin Maja Ceulemans gewann in Metternich zwei M-Springen. Amelie zu Putzliz

Die Teilnehmer konnten sich mit ihren Pferden in Metternich unter optimalen Bedingungen präsentieren. Dies galt nicht nur fürs Wetter, das von oben beste Dienste leistete, sondern auch von unten. Denn der RZV hat in den vergangenen Jahren die Böden der Reitanlage allesamt erneuert. Die Außenanlage war 2021 an der Reihe, vor zwei Jahren wurde der Boden der großen Reithalle erneuert, dieses Jahr der Boden der kleinen Reithalle. Der Verein ist also für Großveranstaltungen dieser Art gewappnet.

Andernacher Robby Krowoza verteidigt Titel im S*-Springen

Höhepunkt des Turniers war die Springprüfung der Klasse S*. Sechs der 28 Teilnehmer ritten den Parcours mit null Fehlern. Am schnellsten war dabei wie schon im vergangenen Jahr Robby Krowoza vom RV Andernach. Auf Ciudelly SH benötigte er 65,58 Sekunden und war damit deutlich zügiger unterwegs als die Zweitplatzierte Lucie Kieffer aus Luxemburg, die auf Frankie’s Boy K nach 72,21 Sekunden fehlerfrei und damit hauchdünn vor dem Dritten Gerrit Flücken (RV Montabaur-Horressen/72,62) auf Chazetto im Ziel ankam.

Für Krowoza gab’s für den Sieg in der Klasse S* übrigens mit 410 Euro das höchste Preisgeld des Turnierwochenendes, das für den Andernacher ziemlich erfolgreich verlief. Denn er gewann nicht nur die Klasse S*, sondern auch die Klasse M* auf Starbucks K2, wofür er noch 66 Euro obendrauf bekam.

i Vera Polcher vom RZV Metternich auf Sid S. Jörg Niebergall

Auch mit den Leistungen der RZV-Reiter war Steffi Scheid sehr zufrieden. „Auch sportlich lief es super“, sagte die 2. Vorsitzende, die selbst mit zwei Jungen Pferden an den Start ging und zweimal vorn landete. Ein besonderes Lob erhielt Maja Ceulemans, die zwei M-Springen Cinderella N 3 gewann. Auf Leo 537 kam sie in einem L-Springen zudem auf den zweiten Platz, ihre Vereinskamerdin Vera Polcher wurde hier auf Cassita 14 Dritte. Die kompletten Ergebnisse gibt es im Internet unter folgendem Link: https://results.equi-score.be/event/2025/29741/nl.

Nach dem großen Springturnier in Metternich ist vor der nächsten Veranstaltung: Schon an Christi Himmelfahrt, am 29. Mai geht’s beim RZV weiter mit dem Voltigierturnier. Dann geht es zwischen 9 und 15.30 Uhr in der großen Reithalle darum, turnerische und akrobatische Übungen auf dem Pferd zu zeigen.