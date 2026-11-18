TuS Mackenrodt mit vier Titeln Merle Heidrich überrascht mit Overall-Ticket für die DM Sascha Nicolay 18.11.2026, 12:14 Uhr

i Merle Heidrich bot eine großartige Vorstellung und setzte sich gegen die älteren Konkurrentinnen durch. Ihr gelang eine Overall-Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Rebecca Schwarz

Ausgezeichnete Leistungen zeigten die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt bei den Mittelrhein-Meisterschaften in Niederwörresbach. Merle Heidrich überraschte dabei alle.

Der TuS Mackenrodt war nicht nur Ausrichter der Meisterschaft des Turnverbandes Mittelrhein im Rope-Skipping in Niederwörresbach, sondern er stellte auch einige Starterinnen bei den Wettkämpfen. Außer um Titel und Platzierungen auf Mittelrhein-Ebene ging es in der Großsporthalle auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, die im kommenden Jahr in Fürth im Odenwald stattfinden wird.







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