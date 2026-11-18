Ausgezeichnete Leistungen zeigten die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt bei den Mittelrhein-Meisterschaften in Niederwörresbach. Merle Heidrich überraschte dabei alle.
Lesezeit 2 Minuten
Der TuS Mackenrodt war nicht nur Ausrichter der Meisterschaft des Turnverbandes Mittelrhein im Rope-Skipping in Niederwörresbach, sondern er stellte auch einige Starterinnen bei den Wettkämpfen. Außer um Titel und Platzierungen auf Mittelrhein-Ebene ging es in der Großsporthalle auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, die im kommenden Jahr in Fürth im Odenwald stattfinden wird.