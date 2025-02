Veranstaltung auf Karthause Mentale Stärke und sexualisierte Gewalt im Sport 13.02.2025, 14:37 Uhr

i Britta Steffen. Carmen Schießl

Eine interessante Veranstaltung des Schwimmverbandes Rheinland geht Mitte März auf der Karthause über die Bühne. Referentin ist unter anderem die zweifache Olympiasiegerin Britta Steffen

Am 15. März steigt in der Aula am Gymnasium auf der Karthause eine Veranstaltung des Schwimmverbands Rheinland. Britta Steffen, zweifache Schwimm-Olymipasiegerin hält einen Vortrag zum Thema „Mentale Stärke im Sport – der Wettbewerbsvorteil“. Ein Thema, das alle Sportarten in allen Altersklasse betrifft.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen