DM in München Mengerschieder Schützen peilen die nächsten Erfolge an 19.08.2026, 09:00 Uhr

i Erich Schmul (rechts) vom SV Mengerschied fährt mit drei Landesmeistertiteln im Gepäck zur Deutschen Meisterschaft, die am Donnerstag in München beginnt. Philipp Grommes

Die Mengerschieder Sportschützen reisen selbstbewusst und formstark zu den Deutschen Meisterschaften nach München. Nach starken Landesmeisterschaften peilen die SVM-Asse auch bei der DM auf der Olympia-Schießanlage Erfolge an.

Von Donnerstag bis zum 30. August trifft sich die deutsche Schießsportelite auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück zu den Deutschen Meisterschaften. Mit dabei ist erneut der Schützenverein Soonwald Mengerschied. Insgesamt 17 Einzelstarts und 3 Mannschaftsstarts haben sich die Mengerschieder Schützen erarbeitet – damit konnte die Zahl der Einzelstarts gegenüber den vergangenen Jahren nochmals gesteigert werden.







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