Mengerschieder Schützen peilen die nächsten Erfolge an
Die Mengerschieder Sportschützen reisen selbstbewusst und formstark zu den Deutschen Meisterschaften nach München. Nach starken Landesmeisterschaften peilen die SVM-Asse auch bei der DM auf der Olympia-Schießanlage Erfolge an.
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Von Donnerstag bis zum 30. August trifft sich die deutsche Schießsportelite auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück zu den Deutschen Meisterschaften. Mit dabei ist erneut der Schützenverein Soonwald Mengerschied. Insgesamt 17 Einzelstarts und 3 Mannschaftsstarts haben sich die Mengerschieder Schützen erarbeitet – damit konnte die Zahl der Einzelstarts gegenüber den vergangenen Jahren nochmals gesteigert werden.