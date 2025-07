Erstmals seit längerer Zeit fanden die Mittelrheinischen Nachwuchsmeisterschaften im Rope-Skipping wieder in Neuwied statt. Der TV Oberstein beteiligte sich mit sieben Sportlerinnen.

Lina Schuler und Leni Schäfer maßen sich mit den Einsteigerskipperinnen vom Rhein im E4 und lieferten einen klasse Wettkampf ab. Lina sprang mit 50 Sprüngen in 30 Sekunden Speed und tollen 92 Sprüngen in 1 Minute Speed Bestleistungen. Auch im Overallergebnis konnte sie sich auf 329,3 Punkte steigern, was in der Endabrechnung Platz vier bedeutete. Auf den Bronzerang fehlten lediglich 0,5 Punkte. Im nächsten Jahr wird Lina zu den Freestyleskipperinnen im E3-Wettkampf wechseln. Auch Leni Schäfer erzielte mit Platz sechs und 313,8 Punkten ein gutes Ergebnis und wird sich im nächsten Jahr als neue Herausforderung dem Freestyle stellen. Für die beiden heißt es nun, viele neue Sprünge üben und ein Freestyle-Lied aussuchen, um gut für die neue Saison gerüstet zu sein.

30 Punkte Vorsprung

Bei den E3-Kür-Skipperinnen waren neben den erfahrenen Lina Stevanovic, Leonie Puzankov und Katarina Tittel in Melissa Schoch und Anna-Lena Springer auch zwei Newcomerinnen am Start. Melissa startete in der jüngsten Altersklasse 5 (elf Jahre und jünger) und schaffte gleich den Durchmarsch. Sie gilt unter den Trainerinnen als absolutes Speedtalent. Diese Stärke zeigte sie auch in Neuwied. Mit 67 Sprüngen (trotz einiger Hänger) schaffte sie einen absoluten Top-Wert. Bei den 2 Minuten Speed fehlte noch ein bisschen Routine nach dem Umstieg auf das Stahlseil. Dennoch stellten 198 Sprünge einen guten Wert für sie dar. Im Freestyle wusste sie ebenfalls zu überzeugen und sicherte sich klar die Overall-Wertung mit 642,42 Punkten und 30 Punkten Vorsprung. Als zusätzliches Bonbon nahm sie mit 65 Sprüngen den Double Under Cup in der AK 5 mit nach Hause. Angesichts der guten Punktzahlen wird Melissa im Herbst die nächste Stufe im Wettkampfverlauf nehmen und zum DM-Wettkampf E0 wechseln.

In der Altersklasse 12 bis 13 Jahre schickte der TVO Lina Stevanovic ins Rennen. Auch sie hat ihre Stärken im Speedbereich, und so startete sie mit 64 Sprüngen und Platz zwei gut in den Wettkampf. Auch die 207 Sprünge und Platz vier waren ein gutes Ergebnis bei den 2 Minuten Speed. Im Freestyle machte ihr ihre Nervosität einen Strich durch die Rechnung, aber mit dem sechsten Platz im Gesamtergebnis konnte sie zufrieden sein. Bei den Double Under schlich sich der ein oder andere Hänger zu viel ein, sodass 54 Sprünge den fünften Platz bedeuteten.

Katarina Tittel freundet sich mit dem Stahlseil an

In der Altersklasse der älteren Schülerinnen stellten sich Anna-Lena Springer, Leonie Puzankov und Katarina Tittel der mittelrheinischen Konkurrenz. Sie starteten allesamt mit sehr guten 67, 63 und 68 Sprüngen im 30 Sekunden Speed, was ihnen die Plätze fünf bis sieben einbrachte. In den 2 Minuten Speed stellte Katarina mit 217 Sprüngen eine tolle persönliche Bestleistung auf. Sie kommt immer besser mit dem Stahlseil klar. Auch Anna-Lena, die erst seit kurzer Zeit mit dem Stahldraht springt, kann mit 206 Sprüngen zufrieden sein. Leonie kommt wegen Knieproblemen aus einer längeren Pause und erreichte 199 Sprünge.

Im Freestyle zeigten Katarina und Leonie gute Leistungen und belegten die Plätze fünf und sechs. Trotz großer Nervosität konnte auch Anna-Lena eine gute Vorstellung beim Freestyle abliefern. Für sie heißt es, übers Jahr ihren Levelwert mit neuen Sprüngen zu pushen. In der Endabrechnung belegte Leonie Platz sieben, Katarina Platz fünf sowie Anna-Lena Platz sechs. Im abschließenden Double Under Cup überraschte Anna-Lena mit guten 68 Sprüngen und Platz zwei den TVO-Anhang. Auch Leonie wusste mit 67 Sprüngen und Platz vier zu überzeugen. sta