Hanau siegt 68:9 in Leienkaul Meister ist eine Nummer zu groß für Mosel Valley Tigers Joachim Jörg 22.09.2025, 12:20 Uhr

i Es war ein ungleicher Kampf: Die Mosel Valley Tigers (dunkle Spielkleidung) hatten in Leienkaul beim 9:68 gegen den bereits feststehenden Meister Hanau Hornets keine Chance. Joachim Jörg

Es war ein ungleicher Kampf: Die Mosel Valley Tigers hatten in Leienkaul gegen den Bezirksliga-Meister Hanau Hornets nicht den Hauch einer Chance.

Der Meister war zum Spiel des Jahres da – und erschien auch gleich mit dem goldenen Pokal. Die Übermannschaft der Bezirksliga Mitte, die jetzt auch im achten und finalen Saisonspiel ungeschlagenen American Footballer der Hanau Hornets, gewannen im gefürchteten Leienkauler Dschungel vor 400 Zuschauern – das regnerische Wetter verhinderte eine Rekord-Kulisse – gegen die gastgebenden Mosel Valley Tigers haushoch mit 68:9 (47:6).







Artikel teilen

Artikel teilen