Kurtscheid Indoors begeistern Mehr als 700 Starts: Resonanz erfreut Organisatoren Jörg Niebergall 12.10.2026, 12:03 Uhr

i Kai Schaffner gehört zu den Aushängeschildern des Reitervereins Kurtscheid. Der Lokalmatador zeigte am Samstag, dass mit ihm auch zum Saisonende zu rechnen ist. Auf „Only You von der Mittelerde“ sicherte er sich bei der Punktespringprüfung einen Platz unter den besten Zehn. Jörg Niebergall

Die „Kurtscheid Indoors“ haben ihren festen Platz im Kalender der Springreiter der Region. Zum Abschluss der Saison waren auf Gut Birkenhof neben den Lokalmatadoren mal wieder viele vertraute Gesichter mit ihren Vierbeinern zu sehen.

Pferdehufe donnern über den Hallenboden, Hindernisstangen wackeln, Zuschauer fiebern mit. Auf Gut Birkenhof war am Wochenende mal wieder Hochbetrieb angesagt. Drei Tage lang verwandelte sich die Panoramahalle bei den traditionellen „Kurtscheid Indoors“ in einen Treffpunkt der Springreiter.







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