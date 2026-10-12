Die „Kurtscheid Indoors“ haben ihren festen Platz im Kalender der Springreiter der Region. Zum Abschluss der Saison waren auf Gut Birkenhof neben den Lokalmatadoren mal wieder viele vertraute Gesichter mit ihren Vierbeinern zu sehen.
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Pferdehufe donnern über den Hallenboden, Hindernisstangen wackeln, Zuschauer fiebern mit. Auf Gut Birkenhof war am Wochenende mal wieder Hochbetrieb angesagt. Drei Tage lang verwandelte sich die Panoramahalle bei den traditionellen „Kurtscheid Indoors“ in einen Treffpunkt der Springreiter.