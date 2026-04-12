Koblenz unterliegt Cottbus 
Mehr als 300 Punkte reichen KTV nicht zum Sieg
Elias Jaffer fliegt förmlich durch die Luft bei seiner Bodenübung und lässt die 500 Zuschauer in der Sporthalle auf dem Asterste
Elias Jaffer fliegt förmlich durch die Luft bei seiner Bodenübung und lässt die 500 Zuschauer in der Sporthalle auf dem Asterstein den Atem anhalten.
René Weiss

Zuschauerrekord beim Bundesliga-Heimdebüt der KTV Koblenz: Rund 500 Zuschauer sahen sich das Duell auf dem Asterstein gegen Cottbus an – für einen Koblenzer Sieg hat es aber nicht ganz gereicht.

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Die KTV Koblenz hat erstmals seit 2020 wieder eine Heimniederlage kassiert. Am 2. Wettkampftag in der Kunstturn-Bundesliga unterlag das „Team vom (R)Eck“ gegen den SC Cottbus mit 33:45 (4:8 nach Gerätepunkten). Obwohl die Niederlage gegen den langjährigen Rekordmeister erwartbar gewesen war, trauerte die KTV einer verpassten Gelegenheit hinterher.

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