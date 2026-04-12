Koblenz unterliegt Cottbus Mehr als 300 Punkte reichen KTV nicht zum Sieg Kilian Jorde 12.04.2026, 14:23 Uhr

i Elias Jaffer fliegt förmlich durch die Luft bei seiner Bodenübung und lässt die 500 Zuschauer in der Sporthalle auf dem Asterstein den Atem anhalten. René Weiss

Zuschauerrekord beim Bundesliga-Heimdebüt der KTV Koblenz: Rund 500 Zuschauer sahen sich das Duell auf dem Asterstein gegen Cottbus an – für einen Koblenzer Sieg hat es aber nicht ganz gereicht.

Die KTV Koblenz hat erstmals seit 2020 wieder eine Heimniederlage kassiert. Am 2. Wettkampftag in der Kunstturn-Bundesliga unterlag das „Team vom (R)Eck“ gegen den SC Cottbus mit 33:45 (4:8 nach Gerätepunkten). Obwohl die Niederlage gegen den langjährigen Rekordmeister erwartbar gewesen war, trauerte die KTV einer verpassten Gelegenheit hinterher.







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