Zuschauerrekord beim Bundesliga-Heimdebüt der KTV Koblenz: Rund 500 Zuschauer sahen sich das Duell auf dem Asterstein gegen Cottbus an – für einen Koblenzer Sieg hat es aber nicht ganz gereicht.
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Die KTV Koblenz hat erstmals seit 2020 wieder eine Heimniederlage kassiert. Am 2. Wettkampftag in der Kunstturn-Bundesliga unterlag das „Team vom (R)Eck“ gegen den SC Cottbus mit 33:45 (4:8 nach Gerätepunkten). Obwohl die Niederlage gegen den langjährigen Rekordmeister erwartbar gewesen war, trauerte die KTV einer verpassten Gelegenheit hinterher.