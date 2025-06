Die Turnerinnen hatten beim Gau-Athletik-Cup nicht nur mit den Übungen zu kämpfen. Eine zusätzliche Herausforderung war die Hitze, die in der Monzinger Schulturnhalle herrschte. „Dadurch, dass wir nur drei Mannschaften waren, haben wir kurzfristig entschieden, eine Stunde früher anzufangen. So waren wir früh fertig, und alle hatten noch was von dem schönen Tag“, berichtete Wettkampfleiterin Nancy Mohr.

Seit die Trainerin des TV Meisenheim im Jahr 2013 die Wettkampfleitung übernommen hat, hat sich einiges verändert. Damals waren mehr als doppelt so viele Teilnehmerinnen am Start, und es gab mehr Vereine, die sich mit ihrem Nachwuchs dem wichtigen Wettkampf stellten. Dieses Mal traten 48 Turnerinnen an und bewiesen an verschiedenen Stationen Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer. „Den Kindern hat es Spaß gemacht, auch wenn es ein sehr, sehr anstrengender Wettkampf ist“, erzählte Nancy Mohr. Sie will auch in Zukunft an dem Angebot festhalten, denn abgefragt werden beim Athletik-Cup für das Gerätturnen grundlegende Fertigkeiten.

Ein Wanderpokal bleibt in Monzingen

In den Jahrgängen 2017 und 2018 gaben einige Sportlerinnen ihre Wettkampf-Premiere und schlugen sich wacker. Der Wanderpokal in der AK 7 ging erneut an Hailee Schons vom gastgebenden TuS Monzingen. Auch Marielle Hoffmann (AK 8), Hedi Bauer (AK 10), Edda Renne (AK 11) und Paula Maas (AK 12), alle vom TuS Meddersheim, wiederholten ihren Vorjahreserfolg. Damit haben sie die Chance, die Trophäen behalten zu dürfen, wenn sie im nächsten Jahr erneut Platz eins belegen. Komplettiert wurde der Meddersheimer Triumph von Norina Wienand, die in der AK 9 die Nase vorn hatte.

Am Sonntag steht bereits der nächste Wettkampf im Turngau an. Beim TV Meisenheim steigt das Gau-Kinderturnfest, bei dem es in der Sporthalle des Paul-Schneider-Gymnasiums und dem angrenzenden Stadion zur Sache geht.