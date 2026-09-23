29. Schinderhannes-Schwimmfest Medaillenregen im Simmerner Hunsrückbad 23.09.2026, 16:31 Uhr

i Das 29. Schinderhannes-Schwimmfest war wieder ein voller Erfolg: Gastgeber VfR Simmern (hier mit Johann Becker) mischte in der Vereinswertung ganz vorne mit und belegte Platz zwei hinter der SG Rhein-Mosel. B&P Schmitt

Das Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern ist einer der größten und traditionsreichsten Wettbewerbe in Rheinland-Pfalz. Fast 400 Schwimmer kamen ins Hunsrückbad. Gastgeber VfR räumte beim Heimspiel ordentlich Medaillen ab.

Volle Tribünen, gespannte Blicke am Beckenrand und jede Menge Jubel: Beim 29. Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern war im Hunsrückbad wieder einiges geboten. 380 Athleten lockte der Traditionswettkampf an, mehr als 2000 Starts gab es. Vertreten waren Vereine aus dem Badischen Schwimmverband, dem Schwimmverband Rheinland, dem Saarländischen Schwimmbund und dem Südwestdeutschen Schwimmverband.







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