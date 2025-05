Während Ricarda Funk in Paris wieder einmal Europameisterin wurde, wusste der Nachwuchs des KSV Bad Kreuznach bei den süddeutschen Meisterschaften in Fürth zu überzeugen.

Mit Titeln und reichlich Medaillen im Gepäck kehrten die Slalomkanuten des KSV Bad Kreuznach überaus erfolgreich von den süddeutschen Meisterschaften in Fürth nach Hause zurück. Außerdem qualifizierten sich viele, die nicht bereits aus dem Vorjahr das Ticket sicher hatten, für die deutschen Meisterschaften.

Dabei mischten die Kanuten von der Nahe in allen Altersklassen vorne mit. So fuhr die jüngste KSV-Starterin Hilda Steitz in der weiblichen U10 ein beeindruckendes Rennen und holte mit einem fehlerfreien Lauf und 16 Sekunden Vorsprung auf die Zweite ihren ersten Meistertitel bei Süddeutschen. „Mit dieser Zeit hätte Hilda sogar bei den Jungs gewonnen“, ordnete KSV-Sportwart Walter Senft die starke Leistung ein.

Emma Steitz und Theo Herrera für Heim-DM qualifiziert

Ebenfalls schnell unterwegs war Rick Bahmann in der U12. Er wurde sowohl im Kajak-Einer (K1) als auch im Canadier-Einer (C1) Vizemeister. Zwei Medaillen errang auch Oskar Steitz, der in seinem ersten Jahr in der U14 mit klasse Läufen Bronze im K1 und Silber im C1 gewann. Zusammen mit Bahmann und seiner Schwester Emma Steitz, die in der weiblichen U14 im C1 Vierte wurde, holte Oskar zudem Silber im C1-Team. Im K1 qualifizierte sich Emma Steitz als Achte für die deutsche Schülermeisterschaft – ebenso wie Theo Herrera, der 17. im großen Starterfeld bei den Jungs wurde. Damit dürfen beide neben den bereits qualifizierten Oskar Steitz und Rick Bahmann bei der vom KSV im September ausgerichteten Heim-DM am Salinenwehr an den Start gehen.

Nur knapp an einer Einzelmedaille vorbei fuhr im K1 Jan Zinner, der im stark besetzten Rennen der U16 Vierter wurde. Ron Bahmann kam auf Rang acht, glänzte zudem im C1, wo er in einem Kopf-an-Kopf-Rennen den Titel errang. Zusammen mit Tarek Lemler, der in der U18 Dritter wurde und nur durch eine Torstabberührung Gold verpasste, sicherten sich Zinner und Bahmann Bronze im K1-Team.

Auch die Seniorinnen sahnen ab

Die erfolgreichste Athletin aus KSV-Sicht war Katharina Neßelträger. Sie erkämpfte sich sowohl im K1 als auch im C1 der U16 den Meistertitel jeweils vor Britta Jung, die sich jüngst für die U18-Nationalmannschaft qualifizierte. Hinzu kommen zwei Mannschaftsmedaillen. Gemeinsam mit Viviana Fiedler und Milena Nikitina, die in der U18 die Plätze fünf und sechs belegten, gab es Silber im K1 sowie mit Nikitina und Ron Bahmann Bronze im C1.

In der heiß umkämpften Leistungsklasse präsentierten sich Tom Pahl und Anton Bloch mit den Plätzen sechs und neun in guter Form. Bloch sicherte sich damit auch das Ticket für die Deutschland-Cup-Rennen und die deutsche Meisterschaft. Zusammen mit Stefan Senft, der in der Ü45/50 Silber errang, fuhren sie im KSV-Team fehlerfrei auf Platz fünf.

Für weitere Titel sorgten Sandra Schmidt (Ü50/60) und Elena Bahmann (Ü40/50), während Birgit Zinner als Vierte denkbar knapp einen Podestplatz verfehlte, ebenso wie die drei im Team. Schmidt gewann zudem Silber im C1.