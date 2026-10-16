Eine mentale Herausforderung Mayener Michel Strothmann bewältigt Ironman auf Hawaii Emily Klinkner 16.10.2026, 11:41 Uhr

i Der Mayener Michel Strothmann bewältigte den Ironman auf Hawaii. „Es war eine große mentale Herausforderung.“ Felix Goergens

Triathlon auf Hawaii: Der 25-jährige Michel Strothmann aus Mayen kämpft sich bei extremen Bedingungen durch den Ironman. Hitze, Schwüle und eine einsame Strecke begleiten seine sportliche Herausforderung.

Der gebürtige Mayener Michel Strothmann ist bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii an den Start gegangen und zeigte Durchhaltevermögen bei schwierigen Umständen. Der 25-Jährige meisterte dabei die 3,8 Kilometer schwimmen, die 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss die 42 Kilometer im Marathon in 9:38:36 Stunden – das bedeutete den 41.







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