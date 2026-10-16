Triathlon auf Hawaii: Der 25-jährige Michel Strothmann aus Mayen kämpft sich bei extremen Bedingungen durch den Ironman. Hitze, Schwüle und eine einsame Strecke begleiten seine sportliche Herausforderung.
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Der gebürtige Mayener Michel Strothmann ist bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii an den Start gegangen und zeigte Durchhaltevermögen bei schwierigen Umständen. Der 25-Jährige meisterte dabei die 3,8 Kilometer schwimmen, die 180 Kilometer Radfahren und zum Schluss die 42 Kilometer im Marathon in 9:38:36 Stunden – das bedeutete den 41.