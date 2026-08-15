Aus dem Nichts zum Ironman Maximilian Strauchs emotionale Reise zum Triathlon Moritz Hannappel 15.08.2026, 07:30 Uhr

i Ein einziger Genuss: In der Wechselzone hatte Maximilian Strauch Zeit, um mit den mitgereisten Freunden und Familien zu feiern. Für den Bad Marienberger war der Ironman Switzerland der erste Triathlon-Wettkampf überhaupt. Philip Heuser

Mit nur sechs Monaten Vorbereitung stellte sich der Bad Marienberger der großen Herausforderung: seinem ersten Triathlon– beim Langstrecken-Triathlon Ironman Switzerland. Eine emotionale Reise in der Schweiz, aber auch im gesamten Leben Strauchs.

„Ich hatte voll den Katastrophen-Start, konnte in der Menge gar nicht schwimmen, habe nur Wasser geschluckt und kam gar nicht in meinen Rhythmus. Bis sich das dann irgendwann eingependelt hat.“ Als Maximilian Strauch aus Bad Marienberg anfängt, von seinem Triathlon beim Ironman Switzerland im Schweizer Thun zu erzählen, konnte man meinen, dass der 30-Jährige schon ein alter Hase in der Triathlon-Szene ist.







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