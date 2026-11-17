Sechs Titel für Breyer Maurice Grabowski zeigt sich auf Kurzbahn in Topform Stefan Lebert 17.11.2026, 11:03 Uhr

i Maurice Grabowski aus Brey gewann bei der Kurzbahn-DM in Wuppertal sechs Titel. Preyton Bartsch

Tolle Leistung von Maurice Grabowski: Bei der Kurzbahn-DM in Wuppertal holte der Schwimmer des SC Wiesbaden sechs Titel.

Bei der deutschen Schwimm-Meisterschaft auf der Kurzbahn in Wuppertal ist Maurice Grabowski der erfolgreichste Athlet der Kurzbahn-DM gewesen. Der Schwimmer des SC Wiesbaden 1911 und der in den USA trainierende Grabowski, dessen Eltern in Brey wohnen, und der früher auch schon beim SC Poseidon Koblenz gewesen war, gewann vier Einzeltitel und zwei Titel mit der Staffel.







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