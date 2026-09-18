Als neuer Rheinland-Pfalz-Meister im Blitzschach haben die Strategen des SC Heimbach-Weis/Neuwied das Ticket für die deutsche Meisterschaft in Berlin gesichert. Ein Großmeister vom Rhein stach besonders hervor.

Der SC Heimbach-Weis/Neuwied ist neuer Rheinland-Pfalz-Meister im Mannschaftsblitzschach. Der Erstligist landete beim Turnier in Landau auf Platz eins und hatte am Ende einen Punkt mehr auf dem Konto als der härteste Konkurrent SV Worms 1978.

Ausgerechnet gegen die Nibelungenstädter kassierten die Rheinländer ihre einzige Niederlage.