Marcel Schneider und Chucky PS mischen Springszene auf

Die Reitsportwelt darf gespannt sein, wohin der Weg dieses Ausnahme-Duos noch führt: Marcel Schneider vom Reitverein Dierdorf sorgte mit seinem Ausnahmewallach Chucky PS in Belgien für den nächsten Paukenschlag.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Triumph, der in der internationalen Springszene für Aufsehen gesorgt hat: Marcel Schneider vom Reitverein Dierdorf feierte beim renommierten Turnier in Opglabbeek einen spektakulären Sieg in einem 1,45-Meter-Weltranglisten-Springen – und das gegen eine Elite der Reitsportwelt.