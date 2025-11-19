Dierdorfer Duo vor Topstars
Marcel Schneider und Chucky PS mischen Springszene auf
Marcel Schneider und Chucky PS, hier bei einem Turnier bei Jan Tops in Valkenswaard, setzen ihre Erfolgsgeschichte kontinuierlich fort.
Stefano Secchi, RV Dierdorf

Die Reitsportwelt darf gespannt sein, wohin der Weg dieses Ausnahme-Duos noch führt: Marcel Schneider vom Reitverein Dierdorf sorgte mit seinem Ausnahmewallach Chucky PS in Belgien für den nächsten Paukenschlag.

Ein Triumph, der in der internationalen Springszene für Aufsehen gesorgt hat: Marcel Schneider vom Reitverein Dierdorf feierte beim renommierten Turnier in Opglabbeek einen spektakulären Sieg in einem 1,45-Meter-Weltranglisten-Springen – und das gegen eine Elite der Reitsportwelt.

