Titelkämpfe in Ungarn
Marathon: Starker WM-Einstand für Sandra Schmidt
Im Slalom und im Rennsport-Sprint gehört Sandra Schmidt bereits zur Kanu-Weltklasse in ihrer Altersklasse. Nun startete sie erstmals bei einer Marathon-Weltmeisterschaft.
Die Marathon-Weltmeisterschaften der Masters-Sportler im Kanu-Rennsport boten ein internationales Top-Feld: 400 Athleten aus 37 Ländern kämpften in Ungarn bei hochkarätig besetzten Rennen um Medaillen. Für die Bad Kreuznacherin Sandra Schmidt war es ein besonderes Debüt: Sie startete erstmals überhaupt bei einem Kanu-Marathonrennen – und konnte dabei gleich mit drei Topplatzierungen im Kajak überzeugen.