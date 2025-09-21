Titelkämpfe in Ungarn Marathon: Starker WM-Einstand für Sandra Schmidt 21.09.2025, 11:27 Uhr

i Freude im Ziel über Bronze: Sandra Schmidt (links) und ihre polnische Kajak-Partnerin. Justyn Zielenski

Im Slalom und im Rennsport-Sprint gehört Sandra Schmidt bereits zur Kanu-Weltklasse in ihrer Altersklasse. Nun startete sie erstmals bei einer Marathon-Weltmeisterschaft.

Die Marathon-Weltmeisterschaften der Masters-Sportler im Kanu-Rennsport boten ein internationales Top-Feld: 400 Athleten aus 37 Ländern kämpften in Ungarn bei hochkarätig besetzten Rennen um Medaillen. Für die Bad Kreuznacherin Sandra Schmidt war es ein besonderes Debüt: Sie startete erstmals überhaupt bei einem Kanu-Marathonrennen – und konnte dabei gleich mit drei Topplatzierungen im Kajak überzeugen.







