Mit sieben Athletinnen nahm der TV Oberstein bei der Deutschen Einzelmeisterschaft im Rope-Skipping im Rahmen des Turnfests in Leipzig teil. Dabei war der Kampf mit den Widrigkeiten der Wettkampfstätte in einer Messehalle eine Belastung. Eine laute Grundkulisse, Durchgangsverkehr und der Holzboden. Dieser hielt den Belastungen der Skipper nicht stand und bald waren viele Bruchstellen unter dem kaschierenden PVC Belag spürbar.

Besonders bitter war das für die Teilnehmerinnen am Triple Under Cup zum Ende des Wettkampftages. Hier lautete das Motto: „Such’ dir den besten Platz aus, und hoffe das der Boden hält!“ Das waren eigentlich keine regulären Wettkampfbedingungen und so zerbrachen einige Medaillen- und WM-Qualifikationshoffnungen regelrecht mit dem Boden. Betroffen davon war auch Sarah Bizer, die bereits nach 52 Sprüngen und Platz zwölf die Fläche verlassen musste. 94 Sprünge sowie Platz sechs standen am Ende für Maike Preuß zu Buche.

Nervosität verhindert bessere Platzierungen

Im regulären Wettbewerb lief es dagegen ganz gut für die TVO-Mädels. Erstmals bei einer DM am Start war Elina Buchholz in der jüngsten Altersklasse und dementsprechend groß war die Nervosität. 78 Sprünge in 30 Sekunden Sprünge standen zunächst für sie zu Buche. Durch einen Frühstart wurden aber 10 Sprünge abgezogen, sodass 68 Sprünge und Platz 24 in der Ergebnisliste vermerkt wurden. Im Drei-Minuten-Speed erfolgte dann eine Trotzreaktion mit einer neuen Bestleistung von 388 Sprünge und dem neunten Platz unter 34 Teilnehmerinnen. Ihren bisherigen Freestyle-Bestwert konnte sie auf 9,59 Punkte steigern. Dies bedeutet Platz 18 sowie ein guter 15. Platz in der Overallwertung.

Bei den älteren Schülerinnen war der TVO mit Nelly Lorenz und Paula Schupp vertreten, sowie mit Marie Schupp als Spezialistin über 30 Sekunden Speed. Die beiden Schupp-Zwillinge starteten gut in den Wettkampf. Marie Schupp erzielte 80 Sprünge. Dies beutete Platz 14 in der äußerst stark besetzten Altersklasse, dicht gefolgt von Paula als 16. mit 79 Sprüngen. Nelly Lorenz hatten mit ihrer Nervosität zu kämpfen und konnte bei ihrer ersten DM ihre guten Werte aus dem Training nicht bestätigen. Im Drei-Minuten-Speed legten Paula und Nelly dann jeweils los wie die Feuerwehr. 393 Sprünge für Paula (13. Platz) und 372 Sprünge für Nelly (19. Platz) bedeuteten jeweils einen neuen Bestwert in dieser Disziplin. Dann folgte die eigentliche Stärke der beiden, der Freestyle. Hier konnte Nelly mit 14,78 Punkten einen starken 9. Platz erringen. Am Ende ging ihr noch ein bisschen die Luft aus. Es wäre mehr drin gewesen. Paula hat einen Schreckmoment zu überstehen, da sie in eine Boden-Bruchstelle sprang und diese sich dadurch wohl vergrößerte. Mit 13,39 Punkte landete sie auf dem 14. Platz. In der Endabrechnung über alle Disziplinen stand für Paula Schupp der zehnte Platz und Nelly Lorenz wurde 19.

Unverständliche Bewertung für Karina Knudas

In der Jugendklasse wurden die TVO-Farben durch Karina Knudas vertreten. Sie startete mit soliden 77 Sprüngen und Platz 21 in den 30 Sekunden. Bei den 3 Minuten schlichen sich Hänger ein. 361 Sprünge reichten zu Platz 24 in dieser Disziplin. Dann folgte ihre Lieblingsdisziplin: die Kür zur Musik der „No Angels“. Sie lieferte eine tolle Vorstellung mit nur einem kleinen Hänger. Die TVO-Trainer rechneten mit mehr als 20 Punkten für diese Leistung und keiner konnte dann den ausgewiesenen Wert von 17,88 Punkten so wirklich nachvollziehen, der zu einem enttäuschenden 14. Platz wurde. „Sie kann stolz auf ihre Leistung sein, die auch vom Publikum mit großem Applaus bedacht wurde“, sagte Trainerin Steffi Ackermann. Overall belegte sie Platz 20.

Maike Preuß overall auf Rang fünf

Erstmals in der Altersklasse 1 war Sarah Bizer als Spezialistin in den Speeddisziplinen am Start. Mit guten 87 Sprüngen und Platz 15 in 30 Sekunden startete sie in ihren Wettkampftag. Die drei Minuten mit einer Vielzahl von Hängern liefen dann gar nicht und sie blieb weit unter ihrer gewohnten Leistung.

Als zweite TVO-Starterin ging Maike Preuß in dieser Altersklasse an den Start. Mit 96 Sprüngen, der Bronzemedaille und dem Spezialistenticket für die WM in Japan, legte sie los. Im Drei-Minuten-Speed lief es auch bei ihr nicht richtig rund. Trotz einiger Hänger reichten 417 Sprünge noch zum zwölften Platz. Im Freestyle schaffte sie dann die große Überraschung. Mit toller Kür und der neuen Bestleistung von 28,84 Punkte schrappte sie als Fünfte ganz knapp am Treppchen vorbei. Durch die stabile Gesamtleistung konnte sie sich in der Overallwertung über einen tollen dritten Platz freuen und erreichte im Freestyle einen Platz im Open Tournement der WM. „Ein super Wettkampf, den Maike da abgeliefert hat“, lobte Steffi Ackermann.