Die Rope-Skipping-Abteilung des TV Oberstein kann wieder mit einigen Erfolgsmeldungen aufwarten. So hat sich ein weiteres Team das Ticket für die Weltmeisterschaft in Japan gesichert, und Maike Preuß schnappte sich wieder einmal einen Titel.

Maike Preuß trat in Seeheim-Jugenheim beim Deutschen Double-Under-Cup an und wurde dabei ihrer Favoritenrolle voll gerecht. Sie gewann den Wettkampf in der Altersklasse 19+ mit 91 Sprüngen. Nun kann sie sich in Ruhe auf die Deutsche Einzelmeisterschaft vorbereiten, die Ende Mai im Rahmen des Deutschen Turnfestes ausgetragen wird.

Zuvor hatte der TVO die Nachricht erhalten, dass auch sein Schülerinnen-Team 3, das den liebevollen Spitznamen „Huhn“ trägt zur Weltmeisterschaft in Kawasaki/Japan fahren darf. Zoe Fuchs, Nelly Lorenz, Paulina Ackermann sowie Paula und Marie Schupp hatten sich bei der DM über alle Disziplinen hinweg so gut platziert, das ihnen dri zusätzliche WM-Tickets zuerkannt worden sind.

Sie werden im Open Tournement in den Disziplinen Single Rope (SR) Pair Freestyle und Double Dutch (DD) Pair Freestyle am 27. Juli am Start sein. Bei der Junior-WM, sozusagen in der 1. Liga, treten sie dann am 1. August im SR Speed Relay, Double Dutch Speed Relay, Double Dutch Speed Sprint und dem DoubleDutch Contest im Speedbereich sowie im Double Dutch Single Freestyle und im SR Team Freestyle imFreestylebereich an. „Eine großartige Leistung und ein tolles Erlebnis für die Hühner. Sie sind schonjetzt fleißig am Trainieren“, erklärt Trainerin Steffi Ackermann. Es gilt, die Freestyles an das internationale Wertungssystem anzupassen.

i Auch Peri Ann Houk, Maike Preuß, Katrin Ryan und Julia Kannengießer (von links) fahren zur WM. Maike Preuß schnappte sich außerdem noch einen Titel. Michael Greber

Außer den Jugendlichen nimmt auch das erfahrene Team 1 des TVO in Japan teil. Maike Preuß, Kathrin Ryan, Peri Ann Houk und Julia Kannengießer sind im Open Tournement im SR Team Freestyle und bei der WM im DD Speed Relay, dem Double Dutch Contest Speed sowie im DD Pair Freestyle zu sehen. Aktuell noch nicht klar ist, ob sie im der SR Speed Relay beim Open Tournament oder der WM starten.