TVO-Springern trumpft auf Maike Preuß mit neuem persönlichen Rekord DM-Vize Sascha Nicolay 01.04.2026, 12:54 Uhr

i Maike Preuß zeigte wieder einmal ihre Klasse und landete bei der Deutschen Meisterschaft auf dem zweiten Platz. Die TVO-Athletin stellte dabei einen neuen persönlichen Rekord auf. Michael Greber

Aus vielen guten Einzel-Springerinnen des TV Oberstein stach bei der Deutschen Meisterschaft im Rope-Skipping einmal mehr Maike Preuß heraus. Sie löste auch das EM-Ticket.

Sehr zufrieden waren die Verantwortlichen des TV Oberstein mit den Ergebnissen der Rope-Skipperinnen des Vereins bei den Deutschen Einzelmeisterschaften und dem Bundesfinale in Ellwangen. Die persönlichen Bestleistungen purzelten insbesondere im Speed-Bereich reihenweise, und auch im Freestyle Bereich zeigten die TVO-Mädels starke Leistungen, sodass einige Medaillen und viele Top-10-Platzierungen in die Schmuckstadt gingen.







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