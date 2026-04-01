Aus vielen guten Einzel-Springerinnen des TV Oberstein stach bei der Deutschen Meisterschaft im Rope-Skipping einmal mehr Maike Preuß heraus. Sie löste auch das EM-Ticket.
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Sehr zufrieden waren die Verantwortlichen des TV Oberstein mit den Ergebnissen der Rope-Skipperinnen des Vereins bei den Deutschen Einzelmeisterschaften und dem Bundesfinale in Ellwangen. Die persönlichen Bestleistungen purzelten insbesondere im Speed-Bereich reihenweise, und auch im Freestyle Bereich zeigten die TVO-Mädels starke Leistungen, sodass einige Medaillen und viele Top-10-Platzierungen in die Schmuckstadt gingen.