Premiere bei MTV Bad Kreuznach Männerturnverein startet erstmals mit reinem Frauenteam Tina Paare 22.04.2026, 14:27 Uhr

i Frauen-Power zum Bundesliga-Auftakt: Mit Aurelia Eislöffel, Emma Härtel, Mirja Henning, Aileen Rösler, Greta Steinbrenner und Luisa Braaf bot der MTV Bad Kreuznach erstmals ein reines Frauenteam auf. Steffen Eislöffel

14 Mal war der MTV Bad Kreuznach bereits Deutscher Vereinsmeister. Zuletzt im Jahr 2024. Kann der Rekordmeister in diesem Jahr seine Erfolgsgeschichte fortsetzen? Der Auftakt war vielversprechend – und besonders.

Der Start in die Bundesligasaison war ein ganz besonderer für die Trampolinabteilung des MTV Bad Kreuznach. Erstmals schickte der Männerturnverein ein reines Frauenteam an den Start. „Das war sehr spannend, und ich würde sagen, es war ein gelungener Auftakt“, erklärte Steffen Eislöffel, der Cheftrainer des MTV.







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