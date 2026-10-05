Das Schwimmteam des TV Oberstein startet fulminant in die Saison und sichert sich elf Podiumsplätze. Besonders Luise Dollitz glänzt mit einem ersten Platz über 200 Meter Brust.
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Das Schwimmteam des TV Oberstein startete beim traditionsreichen Schinderhannes-Schwimmfest im Hunsrückbad in Simmern in die neue Wettkampfsaison. In diesem Jahr verzeichnete der Wettkampf eine Rekordbeteiligung: So viele Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Vereine wie noch nie zuvor, sorgten für rund 2000 Starts und ein entsprechend volles Wettkampfprogramm.