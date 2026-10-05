Schwimmteam des TVO überzeugt
Luise Dollitz schlägt auf Rang eins an
Mit diesem Team trat der TV Oberstein beim Schinderhannes-Schwimmfest in Simmern an: (hinten, von links) Martin Raber, Maximilia
Mit diesem Team trat der TV Oberstein beim Schinderhannes-Schwimmfest in Simmern an: (hinten, von links) Martin Raber, Maximilian Brecht, (Mitte, von links) Betreuerin Sandra Dollitz, Luise Dollitz, Anna Grammes, Anna Coco, (vorne, von links) Katharina Grammes, Jenny Schneider, Emilia Kurtametow, Mariela Gabriel und Amy Witz.
Bernd Pohl

Das Schwimmteam des TV Oberstein startet fulminant in die Saison und sichert sich elf Podiumsplätze. Besonders Luise Dollitz glänzt mit einem ersten Platz über 200 Meter Brust. 

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Das Schwimmteam des TV Oberstein startete beim traditionsreichen Schinderhannes-Schwimmfest im Hunsrückbad in Simmern in die neue Wettkampfsaison. In diesem Jahr verzeichnete der Wettkampf eine Rekordbeteiligung: So viele Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Vereine wie noch nie zuvor, sorgten für rund 2000 Starts und ein entsprechend volles Wettkampfprogramm.
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