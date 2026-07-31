Koblenzer überzeugt bei DM Louis Heil springt mit Risiko auf den vierten Platz Kilian Jorde 31.07.2026, 12:15 Uhr

i Louis Heil von der KTV Koblenz freute sich bei der deutschen Meisterschaft in Hannover über den vierten Platz im Sprung. Jörg Niebergall

Kunstturner Louis Heil von der KTV Koblenz begeistert bei der deutschen Meisterschaft und wagt ein riskantes Manöver. Überraschend wird der 21-Jährige Vierter im Sprungfinale.

Immer, wenn sich die besten deutschen Turner versammeln, ist die KTV Koblenz nicht weit. Das gilt für die Kunstturn-Bundesliga, aber auch für die individuellen deutschen Meisterschaften, die im Rahmen der Finals in Hannover ausgetragen wurden. Während Niklas Neuhäusel sich an allen sechs Geräten unter die Top 11 Deutschlands turnte, gelang Louis Heil bei seiner ersten deutschen Meisterschaft ein besonderer Coup.







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