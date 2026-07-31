Kunstturner Louis Heil von der KTV Koblenz begeistert bei der deutschen Meisterschaft und wagt ein riskantes Manöver. Überraschend wird der 21-Jährige Vierter im Sprungfinale.
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Immer, wenn sich die besten deutschen Turner versammeln, ist die KTV Koblenz nicht weit. Das gilt für die Kunstturn-Bundesliga, aber auch für die individuellen deutschen Meisterschaften, die im Rahmen der Finals in Hannover ausgetragen wurden. Während Niklas Neuhäusel sich an allen sechs Geräten unter die Top 11 Deutschlands turnte, gelang Louis Heil bei seiner ersten deutschen Meisterschaft ein besonderer Coup.