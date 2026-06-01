2. Bundesliga in Freilingen Lokalmatador Laudagé bringt Schwaben zum Löwentriathlon René Weiss 01.06.2026, 12:13 Uhr

i An der Spitze der Führungsgruppe: Julius Laudagé aus Ötzingen präsentierte sich als starker Schwimmer und holte auch auf dem Rad alles aus sich raus. René Weiss

Die Starter kommen aus der gesamten Republik, doch die lokale Note kommt beim Löwentriathlon nie zu kurz. Überhaupt soll der Wettbewerb bleiben, was er ist, betont Orga-Chef Hans-Christian Mager. Warum weiteres Wachstum in Freilingen kein Thema ist.

Julius Laudagé wollte sich an prominenter Position zeigen. Beim Heimspiel, wenn die Motivation groß ist, macht man das gerne einmal, um sich der Familie und Freunden am Streckenrand zu präsentieren. Beim Löwentriathlon rund um Freilingen kam der Lokalmatador nach 750 Metern Schwimmen im Postweiher als Zweiter aus dem Wasser, in der Spitzengruppe auf dem 6,3-Kilometer-Rad-Rundkurs fiel Laudagé mit einer offensiven Fahrweise auf, nur im ...







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